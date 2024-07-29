Ровшан Наджаф встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино

Сегодня президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф в рамках визита в Париж встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Сегодня президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф в рамках визита в Париж встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщает Report, во встрече также приняли участие генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем и директор европейских ассоциаций - членов ФИФА Эльхан Мамедов.

Стороны обсудили возможности сотрудничества по развитию футбола в нашей стране, рассмотрены вопросы совершенствования детского и женского футбола, повышения интереса к этому виду спорта.