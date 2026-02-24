Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ровшан Наджаф направил поздравление президенту ФИФА

    Футбол
    • 24 февраля, 2026
    • 21:11
    Ровшан Наджаф направил поздравление президенту ФИФА

    Президент Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф направил поздравительное письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино по случаю 10-летия его избрания на данный пост.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

    "Уважаемый президент Джанни Инфантино, от имени Ассоциации футбольных федераций Азербайджана искренне поздравляю вас с 10-летием избрания президентом ФИФА. За последние десять лет ваше лидерство еще больше укрепило глобальные позиции футбола и расширило значительные возможности развития для ассоциаций-членов по всему миру. Наше сотрудничество с ФИФА привело к реальному и измеримому прогрессу в развитии азербайджанского футбола", - говорится в поздравлении главы АФФА.

    Отметим, что Джанни Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016 года.

    АФФА Ровшан Наджаф Джанни Инфантино
    Видео
    Rövşən Nəcəf Canni İnfantinonu FIFA prezidenti seçilməsinin 10 illiyi münasibətilə təbrik edib

