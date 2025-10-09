Ровшан Наджаф избран членом Комитета ФИФА

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф и вице-президент ассоциации Кёнуль Мехтиева избраны членами постоянных комитетов Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщает Report, информацию распространила АФФА.

Согласно информации, в соответствии с изменениями, утвержденными на 74-м Конгрессе ФИФА, было принято решение о реструктуризации постоянных комитетов высшей футбольной организации.