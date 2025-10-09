Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ровшан Наджаф избран членом Комитета ФИФА

    • 09 октября, 2025
    • 18:10
    Ровшан Наджаф избран членом Комитета ФИФА

    Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф и вице-президент ассоциации Кёнуль Мехтиева избраны членами постоянных комитетов Международной федерации футбола (ФИФА).

    Как сообщает Report, информацию распространила АФФА.

    Согласно информации, в соответствии с изменениями, утвержденными на 74-м Конгрессе ФИФА, было принято решение о реструктуризации постоянных комитетов высшей футбольной организации.

    Rövşən Nəcəf FIFA-nın Kommersiya və Marketinq üzrə Məsləhət Komitəsinə üzv seçilib
    Rovshan Najaf appointed to FIFA Commercial and Marketing Advisory Committee

