İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Rövşən Nəcəf FIFA-nın Kommersiya və Marketinq üzrə Məsləhət Komitəsinə üzv seçilib

    Futbol
    • 09 oktyabr, 2025
    • 17:50
    Rövşən Nəcəf FIFA-nın Kommersiya və Marketinq üzrə Məsləhət Komitəsinə üzv seçilib
    Rövşən Nəcəf

    AFFA prezidenti Rövşən Nəcəf və vitse-prezident Könül Mehdiyeva FIFA-nın Daimi Komitələrinə üzv seçiliblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə milli assosiasiya məlumat yayıb.

    FIFA-nın 74-cü Konqresində təsdiqlənmiş dəyişikliklərə əsasən, ali futbol qurumunun Daimi Komitələrinin yenidən qurulması qərara alınıb.

    Bu addımın məqsədi FIFA-nın qlobal miqyasda artan fəaliyyət və məsuliyyət səviyyəsini nəzərə alaraq, daha çox üzv-assosiasiyanın qərar qəbuletmə proseslərində iştirakını təmin etməkdir.

    Bu prosesin nəticəsi olaraq, FIFA Şurasının son iclasında 2025-2029-cu illər dövrü üçün FIFA-nın Daimi Komitələrinin sədrləri, sədr müavinləri və üzvləri təyin edilib. FIFA Şurasının qəbul etdiyi qərara əsasən, AFFA-nın prezidenti Rövşən Nəcəf 2025-2029-cu illər dövrü üçün FIFA-nın Kommersiya və Marketinq üzrə Məsləhət Komitəsinin üzvü təyin olunub. Eyni zamanda, AFFA-nın vitse-prezidenti Könül Mehdiyeva Qadın Futbolunun İnkişafı Komitəsinin üzvü seçilib.

    Yeni təyinatlar FIFA-nın yenilənmiş idarəetmə modelinin tərkib hissəsi kimi, beynəlxalq futbol idarəçiliyində daha geniş iştirakçılıq və gender balansının təmin edilməsinə yönəlib.

    Rövşən Nəcəf FIFA Könül Mehdiyeva
    Ровшан Наджаф избран членом Комитета ФИФА
    Rovshan Najaf appointed to FIFA Commercial and Marketing Advisory Committee

    Son xəbərlər

    19:02

    Quş qripi ilə bağlı Azərbaycana bir sıra ölkələrdən malların idxalına məhdudiyyət qoyulub

    Sağlamlıq
    18:51
    Foto
    Video

    Azərbaycan və BƏƏ HHQ komandanları görüşüb

    Hərbi
    18:47

    Netanyahu və Tramp sıx əməkdaşlığı davam etdirməklə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    18:40

    DYP hava şəraitinin dəyişməsi ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    18:33

    BƏƏ-li eksperti: "Azərbaycan kibertəlimlərin nümunəvi formatını nümayiş etdirib"

    İKT
    18:32

    Putin: Rusiya İsrailin İranla sülh yolu ilə nizamlanmaya can atdığını görür

    Digər ölkələr
    18:27

    İmişlidə yol qəzasında xəsarət alanların şəxsiyyəti bilinib - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    18:24
    Foto

    Bakıda itkin düşmüşlərlə bağlı keçirilən beynəlxalq konfransın yekun bəyanatı qəbul olunub - YENİLƏNİB

    Digər
    18:20

    Azərbaycanda özəl sektorun kibertəhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi üçün meyarlar yaradılır

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti