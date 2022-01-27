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Ровшан Гусейнли: Не хочу вспоминать тот день

Ровшан Гусейнли: Не хочу вспоминать тот день "Я не чувствовал проблем со здоровьем".
Футбол
27 января 2022 г. 17:42
Ровшан Гусейнли: Не хочу вспоминать тот день

"Я не чувствовал проблем со здоровьем".

Об этом Report сообщил вратарь сборной Азербайджана по футзалу Ровшан Гусейнли, заразившийся коронавирусом в преддверии чемпионата Европы.

31-летний голкипер отметил, что перенес болезнь без симптомов: "Получив положительный ответ теста, я не поверил своим глазам. Трижды пересдавал анализ. Я все время носил маску, пользовался спиртом. Целый день мы ждали ответа на ПЦР-тест. Не хочу вспоминать тот день".

Р.Гусейнли очень расстроен тем, что из-за болезни был вынужден пропустить две игры: "Я основательно готовился. Мы тренировались вместе с вратарем Эмином Курдовым. Мы тренировались месяцами каждый день. Мы анализировали игру соперников, вплоть до мелочей. Мы хотели стать лучшими вратарями чемпионата. Эмин доказал, что мы можем сделать это в первых двух играх. Просто результат теста перечеркнул мои планы".

Поражение Грузии со счетом 2:3 в первом туре вратарь объяснил психологическим напряжением.

"Сегодня истекает срок карантина. Ночью мы вылетим в Амстердам. Я не прекращал тренировки ни на минуту. У нас есть шансы выйти из группы, и это придает сил".

Отметим, что сборная Азербайджана, которая на данный момент занимает третье место в группе с 1 очком, проведет свой последний матч 29 января против Боснии и Герцеговины.

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Версия на азербайджанском языке Rövşən Hüseynli: "Həmin günü yada salmaq istəmirəm"

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