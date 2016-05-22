 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Ровнаг Абдуллаев: УЕФА высоко оценил организацию Евро-2016 в Баку

    Организация чемпионата отвечала всем стандартам

    Баку. 22 Май. REPORT.AZ/ Организация чемпионата отвечала всем стандартам, это было высоко оценено и со стороны УЕФА, который остался доволен церемонией открытия и закрытия первенства.

    Как передает Report, об этом заявил президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Ровнаг Абдуллаев по окончании турнира.

    «Организация чемпионата отвечала всем стандартам, это было высоко оценено и со стороны УЕФА, который остался доволен церемонией открытия и закрытия первенства. Из сборных больше всего понравилась Португалия, я считаю, что эта команда заслуженно взяла золотые медали. На турнире сборная Азербайджана проиграла только этому сопернику, и это говорит о том, что наши ребята растут и оправдывают наши ожидания. Это большой турнир, и наша команда не подвела», - заявил Ровнаг Абдуллаев. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi