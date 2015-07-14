​Ровнаг Абдуллаев: Самир Алиев должен остаться на посту главного тренера клуба "Нефтчи"

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ "Самир Алиев должен остаться на посту главного тренера клуба "Нефтчи"". Как сообщает Report, об этом сегодня журналистам заявил президент Государственной Нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Он сказал, что большинство специалистов, которые показывали высокие результаты в Азербайджане, были местными тренерами: "Самир Алиев молод и амбициозен. Это мое личное мнение. Пусть это не считают официальным заявлением, я не могу вмешиваться в дела клубов. Я уверен, что Самир Алиев молодой и претендует на большие успехи. Если он останется в "Нефтчи", то сможет показать высокие результаты".