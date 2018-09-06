Ровнаг Абдуллаев посетил базу клуба "Сумгайыт"

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики и АФФА Ровнаг Абдуллаев ознакомился со строительными работами новых спортивных площадок на базе клуба "Сумгайыт", находящегося на балансе ПО "Азерикимья" SOCAR.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, на территории, где раньше имелось 1 поле с искусственным покрытием, сейчас при поддержке АФФА строятся 2 поля с естественным покрытием, 1 с искусственным и 2 поля для мини-футбола.

Ознакомившийся на месте с проделанными работами Р.Абдуллаев дал соответствующие рекомендации и поручения.