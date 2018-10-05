Ровнаг Абдуллаев: Не удалось довести атаки до логического конца

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ ""Карабах" показал хорошую игру. Однако не удалось довести атаки до логического конца. Надо учитывать, еще то, что соперником был "Арсенал"".

Как сообщает Report, об этом сказал президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, комментируя домашний матч "Карабаха" против лондонского "Арсенала" в рамках 2-го тура группы E Лиги Европы.

Напомним, что игра завершилась победой "Арсенала" со счетом 3:0.

Р. Абдуллаев отметил, что несмотря на поражение в первых двух играх, он ждет позитивных результатов в последующих матчах.

Глава национальной футбольной Ассоциации высоко оценил состояние Бакинского Олимпийского стадиона, где пройдет финальный матч Лиги Европы этого сезона. По его мнению, БОС один из лучших стадионов в мире.

Р. Абдуллаев рассказал и о последней встрече с президентом ФИФА. Он отметил, что во время встречи были обсуждены общие вопросы о состоянии футбола в Азербайджане.

Глава АФФА сообщил, что президент ФИФА очень доволен темпами развития футбола в нашей стране.