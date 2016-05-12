Ровнаг Абдуллаев и Азад Рагимов встретились с национальной командой

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев и министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов встретились со сборной Азербайджана по футболу U-17.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, встреча состоялась после игры со сборной Шотландии в групповом этапе проходящего в Баку чемпионата Европы.

Р.Абдуллаев и А.Рагимов поздравили футболистов с победой, пожелали успехов на дальнейших турнирах и поблагодарили за то, что после поражения в первой игре с большой разницей в счете они смогли найти в себе силы и завершить последующие игры ничьей и одной победой.

Отметим, что сборная Азербайджана набрала на 3 играх 4 очка, заняла третью ступень в группе А и остановила борьбу в континентальном турнире.

В активе возглавляемой Тебризом Гасановым команды есть одно поражение (Португалия, 0:5), одна ничья (Бельгия, 1:1) и одна победа (Шотландия, 1:0).