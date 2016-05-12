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    Ровнаг Абдуллаев и Азад Рагимов встретились с национальной командой

    На встрече они пожелали футболистам успехов на дальнейших турнирах

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев и министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов встретились со сборной Азербайджана по футболу U-17.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, встреча состоялась после игры со сборной Шотландии в групповом этапе проходящего в Баку чемпионата Европы.

    Р.Абдуллаев и А.Рагимов поздравили футболистов с победой, пожелали успехов на дальнейших турнирах и поблагодарили за то, что после поражения в первой игре с большой разницей в счете они смогли найти в себе силы и завершить последующие игры ничьей и одной победой.

    Отметим, что сборная Азербайджана набрала на 3 играх 4 очка, заняла третью ступень в группе А и остановила борьбу в континентальном турнире.

    В активе возглавляемой Тебризом Гасановым команды есть одно поражение (Португалия, 0:5), одна ничья (Бельгия, 1:1) и одна победа (Шотландия, 1:0). 

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