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Российский клуб отказался от азербайджанского футболиста

Российский клуб отказался от азербайджанского футболиста

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев не перейдет в "Крылья Советов".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, "красно-белые" предложили самарскому клубу подписать 23-летнего футболиста зимой, однако получили отказ.

Отметим, что ранее писали о намерении "Спартака" расстаться с Аязом Гулиевым. В январе этого года он перешел в столичный клуб из "Ростова". На повестке стоит вопрос привлечения полузащитника в основную сборную Азербайджана. Ныне выступающий в московском "Динамо" Рамиль Шейдаев в сезоне 2018/2019 надевал форму "Крыльев Советов". 

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