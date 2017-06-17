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    Россия стартовала на Кубке конфедераций с победы над Новой Зеландией - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счетом 2:0© Championat.com

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Сборная России победила команду Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017.

    Как передает Report, встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0.

    На 31-й минуте Дмитрий Полоз перехватил мяч на чужой половине поля и сделал заброс вперёд на Дениса Глушакова, тот ворвался в штрафную и перекинул голкипера. Автогол записали на Майкла Боксолла, который последним коснулся мяча, пытаясь вынести его из ворот.

    В середине второго тайма Александр Самедов ускорился по правому флангу и прострелил в штрафную, Боксолл махнул ногой мимо мяча, а Федор Смолов с нескольких метров поразил пустые ворота.

    21 июня Россия во втором туре группового этапа сыграет с Португалией, а Новая Зеландия — с Мексикой.

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