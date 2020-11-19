Россия проиграла Сербии с разгромным счетом в Лиге наций

Сборная России по футболу потерпела поражение с крупным счетом от национальной команды Сербии в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

Сборная России по футболу потерпела поражение с крупным счетом от национальной команды Сербии в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Белграде в ночь на четверг по московскому времени, завершилась со счетом 5:0 в пользу сербских футболистов.

На 10-й минуте Неманья Радоньич провел первый гол в ворота россиян. Через 15 минут в составе хозяев отличился Лука Йович. На 40-й минуте состоялся точный удар Душана Влаховича. В компенсированное к первому тайму время вновь забил Лука Йович.

В перерыве игры главный тренер сборной России Станислав Черчесов заменил сразу четырех игроков, включая вратаря (вместо Гилерме ворота стал защищать Сослан Джанаев).

На 64-й минуте россияне пропустили пятый гол, автором взятия ворот стал Филип Младенович.

Безвыигрышная серия российской команды теперь составляет шесть матчей.

В итоге сборная России набрала 8 очков, на ее счету по две победы, ничьи и поражения. Команда, лидировавшая на протяжении всего турнира, финишировала на втором месте в группе 3 дивизиона В. Таким образом, Венгрия завершила турнир на первом месте и пробилась в дивизион В.