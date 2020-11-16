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Российский защитник пожизненно отстранён от футбола

Российский защитник пожизненно отстранён от футбола Российский защитник Дмитрий Айдов решением ФИФА был пожизненно отстранён от футбола.
Футбол
16 ноября 2020 г. 20:10
Российский защитник пожизненно отстранён от футбола

Российский защитник Дмитрий Айдов решением ФИФА был пожизненно отстранён от футбола.

Как сообщает Report, 38-летний игрок отныне не сможет участвовать в какой-либо футбольной деятельности во всех странах мира. Ему закрыт доступ к соревнованиям и любым мероприятиям, организованным ФИФА и локальными федерациями, а также к проектам, финансируемым правительствами стран.

В ходе расследования договорных матчей в чемпионате Беларуси было выявлено два случая с участием "Гомеля", за который выступал Айдов. При этом в материалах дела команду представлял лишь Дмитрий. За сдачу матча Высшей лиги с БАТЭ (13.06.2018, 0:3) он получил от бывшего футболиста Виктора Боровицкого 12 тыс. долларов США, а за проигрыш брестскому "Динамо" (29.06.2018, 0:6) - 10 тыс. долларов США.

Айдов выступал за "Гомель" в 2017 и 2018 годах. Ранее он защищал цвета тульского "Арсенала", "Анжи", московского "Торпедо", "Волги" из Нижнего Новгорода и "Нижнего Новгорода". Сейчас защитник представляет "Локомотив-НН".

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