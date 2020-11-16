Российский защитник пожизненно отстранён от футбола

Российский защитник Дмитрий Айдов решением ФИФА был пожизненно отстранён от футбола.

Российский защитник Дмитрий Айдов решением ФИФА был пожизненно отстранён от футбола.

Как сообщает Report, 38-летний игрок отныне не сможет участвовать в какой-либо футбольной деятельности во всех странах мира. Ему закрыт доступ к соревнованиям и любым мероприятиям, организованным ФИФА и локальными федерациями, а также к проектам, финансируемым правительствами стран.

В ходе расследования договорных матчей в чемпионате Беларуси было выявлено два случая с участием "Гомеля", за который выступал Айдов. При этом в материалах дела команду представлял лишь Дмитрий. За сдачу матча Высшей лиги с БАТЭ (13.06.2018, 0:3) он получил от бывшего футболиста Виктора Боровицкого 12 тыс. долларов США, а за проигрыш брестскому "Динамо" (29.06.2018, 0:6) - 10 тыс. долларов США.

Айдов выступал за "Гомель" в 2017 и 2018 годах. Ранее он защищал цвета тульского "Арсенала", "Анжи", московского "Торпедо", "Волги" из Нижнего Новгорода и "Нижнего Новгорода". Сейчас защитник представляет "Локомотив-НН".