Российский защитник пожизненно отстранён от футбола

Российский защитник Дмитрий Айдов решением ФИФА был пожизненно отстранён от футбола.
Как сообщает Report, 38-летний игрок отныне не сможет участвовать в какой-либо футбольной деятельности во всех странах мира. Ему закрыт доступ к соревнованиям и любым мероприятиям, организованным ФИФА и локальными федерациями, а также к проектам, финансируемым правительствами стран.
В ходе расследования договорных матчей в чемпионате Беларуси было выявлено два случая с участием "Гомеля", за который выступал Айдов. При этом в материалах дела команду представлял лишь Дмитрий. За сдачу матча Высшей лиги с БАТЭ (13.06.2018, 0:3) он получил от бывшего футболиста Виктора Боровицкого 12 тыс. долларов США, а за проигрыш брестскому "Динамо" (29.06.2018, 0:6) - 10 тыс. долларов США.
Айдов выступал за "Гомель" в 2017 и 2018 годах. Ранее он защищал цвета тульского "Арсенала", "Анжи", московского "Торпедо", "Волги" из Нижнего Новгорода и "Нижнего Новгорода". Сейчас защитник представляет "Локомотив-НН".