Российский футболист перейдет в "Нефтчи"

Бывший полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов перейдёт в "Нефтчи".

Бывший полузащитник российского клуба "Химки" Резиуан Мирзов перейдет в бакинский "Нефтчи".

Как передает Report, об этом "Чемпионату" сообщил источник, знакомый с ситуацией. Полузащитник подпишет контракт до конца сезона.

На данный момент Мирзов находится в статусе свободного агента. Последним клубом 30-летнего футболиста были "Химки".

Игрок защищал цвета "Химок" с 2020 года, провел за подмосковную команду 67 матчей, забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. В прошлом сезоне Резиуан Мирзов принял участие в 27 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

"Химки" заняли предпоследнее, 15-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков. Подмосковный клуб лишился права выступать в РПЛ, новый сезон команда проведет в Первой лиге.