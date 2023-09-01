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Российский футболист перейдет в "Нефтчи"

Российский футболист перейдет в "Нефтчи" Бывший полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов перейдёт в "Нефтчи".
Футбол
1 сентября 2023 г. 22:28
Российский футболист перейдет в Нефтчи

Бывший полузащитник российского клуба "Химки" Резиуан Мирзов перейдет в бакинский "Нефтчи".

Как передает Report, об этом "Чемпионату" сообщил источник, знакомый с ситуацией. Полузащитник подпишет контракт до конца сезона.

На данный момент Мирзов находится в статусе свободного агента. Последним клубом 30-летнего футболиста были "Химки".

Игрок защищал цвета "Химок" с 2020 года, провел за подмосковную команду 67 матчей, забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. В прошлом сезоне Резиуан Мирзов принял участие в 27 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

"Химки" заняли предпоследнее, 15-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков. Подмосковный клуб лишился права выступать в РПЛ, новый сезон команда проведет в Первой лиге.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Rusiyalı futbolçu “Neftçi”yə keçəcək

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