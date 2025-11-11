Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Роналду заявил, что ЧМ-2026 будет для него последним в карьере

    Футбол
    • 11 ноября, 2025
    • 19:02
    Роналду заявил, что ЧМ-2026 будет для него последним в карьере

    Чемпионат мира 2026 года по футболу будет последним в карьере для нападающего клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду.

    Как передает Report, об этом он сообщил французской радиостанции RMC sport.

    Мировое первенство по футболу 2026 года будет проходить в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

    "Если честно, когда я говорю "скоро", это, вероятно, означает еще год или два", - сказал Роналду.

    Сорокалетний португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года он перешел в "Аль-Наср", по ходу карьеры игрок также выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Спортсмен выступает за сборную Португалии с 2003 года.

