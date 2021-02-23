Роналду забил всем командам Серии А

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал дубль в матче с "Кротоне" (3:0)

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал дубль в матче с "Кротоне" (3:0).

Как передает Report со ссылкой на Goal, португалец забивал всем командам, которые выступают в Серии А в нынешнем сезоне.

На 38-й минуте матча с "Кротоне" Алекс Сандро навесил с левого фланга атаки в центр на линию вратарской, откуда Роналду точно пробил головой в угол ворот. В конце первого тайма Криштиану отправил второй мяч в сетку.

В сезоне-2020/2021 он сыграл 19 матчей, забил 18 голов и отдал две результативные передачи.

Туринский "Ювентус" набрал в 21 матче 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. "Кротоне" (12) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является миланский "Интер" (53).