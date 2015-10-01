​Роналду забил 500-й гол в карьере и обновил рекорд Лиги чемпионов - ВИДЕО

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Португальский нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду забил 500-й гол в карьере.

Как передает Report, это случилось на 29-й минуте гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов со шведским "Мальме".

Всего на счету португальца 753 игры.

Роналду также обновил рекорд Лиги чемпионов по количеству забитых мячей. Теперь на его счету 82 мяча в 116 матчах финального раунда турнира, с учетом квалификации - 82 гола. По этому показателю португалец превосходит форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси, в активе которого 77 мячей (97 игр).

Отметим, что в конце игры он успел отличиться еще один раз. Матч завершился 2:0 в пользу "Реала".