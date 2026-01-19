Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Роналду выиграл суд против "Ювентуса" по делу о невыплате зарплаты

    Футбол
    • 19 января, 2026
    • 19:18
    Роналду выиграл суд против Ювентуса по делу о невыплате зарплаты

    Туринский суд отклонил апелляцию итальянского "Ювентуса" в отношении решения арбитража обязать клуб выплатить €9,7 млн нападающему саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

    Как передает Report, об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

    В 2024 году арбитражный суд обязал "Ювентус" выплатить Роналду €9,7 млн, которые изначально игрок должен был получить в качестве выходного пособия после перехода в английский "Манчестер Юнайтед". После начала пандемии коронавируса "Ювентус" договорился с Роналду об отсрочке выплаты зарплаты в размере €19,6 млн. Было заключено дополнительное соглашение о бонусах на эту сумму до 31 июля 2021 года, которые так и не были выплачены, после чего португалец подал на клуб в суд.

    29 ноября 2022 года большинство членов совета директоров "Ювентуса", включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа, приняли решение уйти в отставку. 1 декабря 2022 года прокуратура Турина подготовила повестку о передаче Аньелли под суд, его и других руководителей подозревали в нарушениях в финансовом управлении "Ювентусом". В частности, расследование касалось предоставления неверных финансовых данных, подтасовок и завышенных сумм покупки игроков. Руководству "Ювентуса" вменяли в вину распространение ложной информации о финансовом состоянии клуба, рыночные манипуляции, предоставление ложных деклараций о доходах за несуществующие операции, создание препятствий для аудиторского контроля.

