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Роналду внесен в Книгу рекордов Гиннесса

Роналду внесен в Книгу рекордов Гиннесса Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду внесен в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество забитых мячей на уровне национальных команд.
Футбол
3 сентября 2021 г. 13:54
Роналду внесен в Книгу рекордов Гиннесса

Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду внесен в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество забитых мячей на уровне национальных команд.

Как сообщает Report, об этом 36-летний футболист написал на своей странице в Instagram.

Португалец поделился фото с сертификатом от Книги рекордов Гиннесса.

В матче отбора ЧМ-2022 с Ирландией (2:1) Роналду оформил дубль, тем самым забив 111 голов за национальную команду и превзойдя достижение иранского форварда Али Даеи, который за карьеру забил 109 мячей на международном уровне.

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Версия на английском языке Ronaldo included in Guinness World Records
Версия на азербайджанском языке Ronaldu 10-cu dəfə Ginnesin Rekordlar Kitabına düşüb

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