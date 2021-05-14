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Роналду в шаге от возвращения в "Спортинг"

Роналду в шаге от возвращения в "Спортинг" Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду близок к возвращению в "Спортинг".
Футбол
14 мая 2021 г. 09:24
Роналду в шаге от возвращения в Спортинг
Криштиану Роналду

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду близок к возвращению в "Спортинг".

Как сообщает Report со ссылкой на Cuatro, Роналду находится под постоянной критикой и хочет расторгнуть контракт с "Ювентусом" для перехода в "Спортинг". Ради этого португалец готов на серьёзное снижение зарплаты.

Криштиану Роналду начинал свою профессиональную карьеру в "Спортинге". С 1997 по 2002 год он находился в молодёжной системе клуба, а затем провёл один сезон в главной команде, прежде чем в 2003 году перейти в английский "Манчестер Юнайтед". За "Спортинг" Роналду провёл 31 матч, в которых отличился пять раз.

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