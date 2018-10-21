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    Роналду установил новый рекорд в истории футбола

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который забил 400 мячей на пяти сильнейших европейских чемпионатах.

    Роналду отличился в матче девятого тура Серии А «Ювентус» — «Дженоа», который закончился ничьей (1:1), передает Report. 

    Этот мяч стал пятым для португальца в футболке туринского клуба. До этого он 311 раз забил за мадридский «Реал» в Примере и 84 раза отличился за «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (АПЛ).

    Из действующих игроков единственным преследователем Роналду является аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси, который имеет в активе 389 голов.

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