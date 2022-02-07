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Роналду стал первым, кто набрал 400 млн подписчиков в Instagram

Роналду стал первым, кто набрал 400 млн подписчиков в Instagram Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком, кто набрал 400 миллионов подписчиков в Instagram.
Футбол
7 февраля 2022 г. 00:32
Роналду стал первым, кто набрал 400 млн подписчиков в Instagram

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком, кто набрал 400 миллионов подписчиков в Instagram.

Как передает Report, ранее таких показателей не было ни у одного пользователя соцсети.

Среди самых популярных людей в Instagram также фигурируют модель Кайли Дженнер (308 млн) и нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси (306 млн).

Только у профиля самой платформы Instagram больше подписчиков, чем у Криштиану Роналду (469 млн).

Роналду выступает за "Манчестер Юнайтед" с августа 2021 года, перейдя из "Ювентуса" за 15 млн евро. Контракт Криштиану с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провел 18 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 5 матчах группового этапа Лиги чемпионов.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu instaqramda 400 milyon izləyici ilə rekorda imza atan ilk şəxs olub

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