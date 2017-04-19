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    Роналду стал первым футболистом, забившим 100 мячей в Лиге чемпионов - ФОТО

    Нападающий «Реала» оформил хет-трик в ответном матче с «Баварией»

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил хет-трик в ответном матче с «Баварией» и записал на свой счет юбилейный 100-й мяч в Лиге чемпионов.

    Как передает Report, Роналду стал первым футболистом, который добился такого показателя. Всего у Криштиану 101 мяч. Ближайший преследователь нападающего — аргентинский форвард Лионель Месси, у которого 94 поражения ворот соперника.

    Ранее «Реал» в домашнем матче обыграл мюнхенскую «Баварию» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча завершилась в дополнительное время со счетом 4:2.

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