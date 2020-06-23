Роналду стал лучшим португальским бомбардиром в истории Серии А

Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду установил новый рекорд.

Как сообщает Report, 35-летний нападающий обошел Руй Кошту и стал лучшим португальским бомбардиром в истории Серии А. Футболист забил в матче против "Болоньи" (2:0). Теперь в активе Роналду 43 гола в рамках чемпионата Италии, что является лучшим показателем среди всех португальских игроков, выступавших в элитной итальянской лиге.

Напомним, Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Криштиану остается лучшим португальским бомбардиром в истории АПЛ — 84 гола в 196 матчах. Он также является ведущим португальским бомбардиром Ла Лиги, забив 311 мячей в 292 матчах за "Реал".