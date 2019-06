Роналду стал автором лучшего гола в Лиге чемпионов - 2018/19 - ВИДЕО

Гол португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду стал лучшим голом прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

Как передаёт Reprot со ссылкой на пресс-службу УЕФА, мяч Криштиану Роналду в ворота "Манчестер Юнайтед" в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов стал лучшим голом турнира в сезоне-2018/19.

Второе место - у штрафного удара в исполнении Лионеля Месси в первом матче 1/2 финала ЛЧ с "Ливерпулем". Третьим стал гол игрока мерсисайдцев Садио Мане, который сенегалец забил в ворота "Баварии" на стадии 1/8 финала.

The UEFA Technical Observers have chosen the top ten goals of the UEFA Champions League season.