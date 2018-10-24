 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Роналду сделал селфи с болельщиком, выбежавшим на поле "Олд Траффорд" - ВИДЕО

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после окончания матча группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» сделал селфи с болельщиком, выбежавшим на поле стадиона «Олд Траффорд».

    Как передает Report, португалец взял телефон у мужчины, которого держали стюарды, и сфотографировался с ним. 

    Нарушителя затем увели с поля, а Роналду начали аплодировать болельщики.

    В первом тайме на поле выбежал болельщик, который хотел пожать руку Роналду. Несмотря на то, что его задержали стюарды, футболист его желание исполнил.

    Сам матч завершился победой «Ювентуса» со счетом 1:0. Единственный гол на 17-й минуте забил Пауло Дибала.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi