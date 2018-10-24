Роналду сделал селфи с болельщиком, выбежавшим на поле "Олд Траффорд" - ВИДЕО

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после окончания матча группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» сделал селфи с болельщиком, выбежавшим на поле стадиона «Олд Траффорд».
Как передает Report, португалец взял телефон у мужчины, которого держали стюарды, и сфотографировался с ним.
Нарушителя затем увели с поля, а Роналду начали аплодировать болельщики.
В первом тайме на поле выбежал болельщик, который хотел пожать руку Роналду. Несмотря на то, что его задержали стюарды, футболист его желание исполнил.
Сам матч завершился победой «Ювентуса» со счетом 1:0. Единственный гол на 17-й минуте забил Пауло Дибала.
Quand Cristiano Ronaldo prend un selfie sur la pelouse d'Old Trafford avec un fan entré sur le terrain au coup de sifflet final #MUNJUV #RMCLive #ChampionsZone pic.twitter.com/6uxjeXAyg3— RMC Sport (@RMCsport) 23 октября 2018 г.
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