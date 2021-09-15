Роналду сделал подарок женщине, в которую попал мячом перед матчем ЛЧ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду после матча группового этапа Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (1:2) подарил свою футболку женщине-стюарду, в которую он попал мячом во время предыгровой разминки.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду после матча группового этапа Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (1:2) подарил свою футболку женщине-стюарду, в которую он попал мячом во время предыгровой разминки.

Как передает Report, об этом сообщает Observador .

Футболист перелез через ограждение и подошел к пострадавшей, которой оказывали медицинскую помощь и извинился.

Напомним, Роналду сбил девушку-стюарда, случайно ударив по ней мячом перед матчем со швейцарским клубом.

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.