Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года.

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщает издание Sportico.

Согласно Sportico, по контракту с саудовским клубом Роналдо в прошлом году получил $215 млн и еще $45 млн принесли ему рекламные соглашения.

Второе место занимает выступающий за "Голден Стэйт" американский баскетболист Стефен Карри ($153 млн), третье – британский боксер Тайсон Фьюри ($147 млн).

В первую десятку также вошли аргентинский футболист Лионель Месси ($135 млн), американский баскетболист Леброн Джеймс ($133,2 млн), бразильский футболист Неймар ($133 млн), украинский боксер Александр Усик ($122 млн), французские футболисты Карим Бензема ($116 млн) и Килиан Мбаппе ($110 млн), а также испанский гольфист Джон Рам ($105,8 млн).