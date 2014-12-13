Роналду потратил 150 тысяч евро на часы для одноклубников

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду сделал подарки одноклубникам, которые вместе с ним стали победителями Лиги чемпионов сезона 2013/14. Как написал на своей странице в Facebook защитник мадридцев Альваро Арбелоа, португалец подарил каждому из партнеров по команде эксклюзивные часы фирмы Bvlgari.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.Ru, стоимость таких часов составляет 6,8 тыс. евро. Кроме Роналду, в том розыгрыше Лиги чемпионов принимали участие еще 22 футболиста. Таким образом, Криштиану потратил на подарки 149,6 тыс. евро.