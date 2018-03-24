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    Роналду попал в тройку бомбардиров всех сборных в истории

    Больше Роналду в матчах за национальные сборные забивали только венгр Ференц Пушкаш (84 гола) и иранец Али Даеи (109)

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на третье место в истории футбола по забитым мячам среди всех сборных, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Форвард сделал дубль в компенсированное время товарищеского матча с Египтом (2:1) и довел счет своих голов за сборную до 81 в 148 матчах. Он опередил японца Кунисигэ Камамото.

    Больше Роналду в матчах за национальные сборные забивали только венгр Ференц Пушкаш (84 гола) и иранец Али Даеи (109).

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