Роналду попал в тройку бомбардиров всех сборных в истории

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на третье место в истории футбола по забитым мячам среди всех сборных, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Форвард сделал дубль в компенсированное время товарищеского матча с Египтом (2:1) и довел счет своих голов за сборную до 81 в 148 матчах. Он опередил японца Кунисигэ Камамото.

Больше Роналду в матчах за национальные сборные забивали только венгр Ференц Пушкаш (84 гола) и иранец Али Даеи (109).