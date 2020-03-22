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Роналду поможет больницам Португалии в борьбе с коронавирусом

​Роналду поможет больницам Португалии в борьбе с коронавирусом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш окажут помощь в борьбе с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на AS, Роналду последует примеру своего агента, который закупил медицинские принадлежности для одной из больниц в Порту. 

Ранее Мендеш купил 200 тысяч медицинских халатов и 50 тысяч защитных масок, которые он пожертвует больницам в Португалии. Роналду также планирует пожертвовать маски и халаты.

Сейчас футболист находится на карантине в Португалии после того, как у трех его одноклубников был выявлен COVID-19.

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