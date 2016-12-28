Роналду получил награду лучшему футболисту мира Globe Soccer Awards

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Нападающий испанского "Реала" Криштиану Роналду стал лауреатом награды лучшему футболисту мира Globe Soccer Awards.

Как передает Report, об этом сообщает пресс- служба премии.

Вручение наград состоялось в Дубае. Лучшим клубом года признан "Реал", главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, приведший команду к победе на чемпионате Европы 2016 года, получил награду лучшему тренеру. Лучшим арбитром признан англичанин Марк Клаттенбург.

Премия была учреждена в 2010 году Европейской ассоциацией футбольных агентов (EFAA) и Ассоциацией европейских клубов (ECA).