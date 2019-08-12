Роналду поделился воспоминаниями о Зидане

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о работе с главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом.

Как передаёт Report, об этом сообщает A Bola со ссылкой на DAZN.

Роналду играл под руководством Зидана в "Реале". В испанской команде португальский игрок выступал с 2009 по 2018 год.

"Уверенность, в которой нуждается игрок, зависит не только от него самого, но и от его окружения, других футболистов и тренера. Вы должны чувствовать, что являетесь важной частью команды, и Зидан заставил меня почувствовать себя особенным. Это мне очень помогло. Зидан уже был человеком, которого я уважал, и, когда он стал моим тренером, я узнал его лучше и стал его большим поклонником. Из-за того, как он говорит, как руководит командой. Он знал, кто способен изменить ситуацию, и всегда был честен. Вот почему наша дружба всегда будет в моем сердце", - заявил форвард.