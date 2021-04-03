О нас
Report Georgia
Аудио новости

Роналду поддержал футболиста "Барселоны"

Роналду поддержал футболиста "Барселоны" Нападающий "Ювентуса" и национальной команды Португалии Криштиану Роналду поддержал форварда "Барселоны" Ансу Фати, который вероятнее всего пропустит остаток сезона из-за травмы
Футбол
3 апреля 2021 г. 04:54
Роналду поддержал футболиста Барселоны
Криштиану Роналду и Ансу Фати

Нападающий "Ювентуса" и национальной команды Португалии Криштиану Роналду поддержал форварда "Барселоны" Ансу Фати, который вероятнее всего пропустит остаток сезона из-за травмы, передает Report.

"Давай, ты скоро вернешься. Вперед», - написал Роналду в своем "инстаграме".

Фати получил травму в матче с "Бетисом" в ноябре прошлого года, после чего перенес операцию. По прогнозам он должен был вернуться в строй к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен" (1:1), однако восстановление затянулось. Сообщалось, что ему может понадобиться еще одна операция.

В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах "Барселоны" и забил пять голов. Кроме того, Фати уже провел четыре матча за сборную Испании и забил один гол.

Действующий контракт Фати с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ronaldudan "Barselona"nın futbolçusuna dəstək  

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
2 апреля 2021 г. 12:39
Брайза: Соглашение по Достлуг создает ряд новых возможностей для региона
Брайза: Соглашение по "Достлуг" создает ряд новых возможностей для региона
1 апреля 2021 г. 16:59
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
1 апреля 2021 г. 16:48
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
29 марта 2021 г. 17:17
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
26 марта 2021 г. 16:25
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
25 марта 2021 г. 11:00
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
22 марта 2021 г. 18:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi