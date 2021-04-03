Роналду поддержал футболиста "Барселоны"

Нападающий "Ювентуса" и национальной команды Португалии Криштиану Роналду поддержал форварда "Барселоны" Ансу Фати, который вероятнее всего пропустит остаток сезона из-за травмы

Нападающий "Ювентуса" и национальной команды Португалии Криштиану Роналду поддержал форварда "Барселоны" Ансу Фати, который вероятнее всего пропустит остаток сезона из-за травмы, передает Report.

"Давай, ты скоро вернешься. Вперед», - написал Роналду в своем "инстаграме".

Фати получил травму в матче с "Бетисом" в ноябре прошлого года, после чего перенес операцию. По прогнозам он должен был вернуться в строй к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен" (1:1), однако восстановление затянулось. Сообщалось, что ему может понадобиться еще одна операция.

В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах "Барселоны" и забил пять голов. Кроме того, Фати уже провел четыре матча за сборную Испании и забил один гол.

Действующий контракт Фати с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.