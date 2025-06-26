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Роналду по новому контракту с "Аль-Наср" будет получать рекордную зарплату

Роналду по новому контракту с "Аль-Наср" будет получать рекордную зарплату Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду по новому контракту с "Аль-Насром" из Саудовской Аравии будет получать рекордные для футболистов €263 млн в год.
Футбол
26 июня 2025 г. 22:57
Роналду по новому контракту с Аль-Наср будет получать рекордную зарплату

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду по новому контракту с "Аль-Насром" из Саудовской Аравии будет получать рекордные для футболистов €263 млн в год.

Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Танкреди Палмери.

Ранее сообщалось, что 40-летний португалец заключил новое соглашение с "Аль-Насром" до 2027 года. По €200 млн в год зарабатывают французский нападающий "Аль-Иттихада" из Саудовской Аравии Карим Бензема и аргентинский форвард американского "Интер Майами" Лионель Месси.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах.

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