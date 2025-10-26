Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Роналду первым из футболистов достиг отметки в 950 голов за карьеру

    Криштиану Роналду, выступающий за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, первым среди футболистов достиг отметки в 950 голов за карьеру.

    Как сообщает Report, португальский нападающий отличился в гостевом матче шестого тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Хазма". Счет после его гола стал 2:0 в пользу "Аль-Насра".

    За Роналду следует аргентинский нападающий американского "Интер Майами"Лионель Месси, на счету которого 891 забитый мяч.

    Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В "Аль-Наср" футболист перешел в декабре 2022 года, по ходу карьеры игрок также выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал".

