Роналду оформил хет-трик в товарищеском матче за "Аль-Наср"

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал автором хет-трика в товарищеском матче против португальского "Риу Аве".

Как сообщает Report, португалец отличился на 44-й, 63-й и 68-й минутах.

Третий мяч форвард забил с пенальти, после чего он был заменен.

На счету Роналду четыре гола в двух товарищеских матчах нынешнего межсезонья. До этого он поразил ворота в товарищеской игре с французской "Тулузой" (2:1), которая прошла 30 июля.

Встреча между "Аль-Насром" и "Риу Аве" завершилась со счетом 4:0. Счет в матче открыл французский защитник Мохамед Симакан.