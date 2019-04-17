Роналду не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые за 9 лет

Туринский "Ювентус", за который выступает Криштиану Роналду, вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, итальянская команда выбыла из турнира, уступив в родных станах амстердамскому "Аяксу" со счётом 1:2 (2:3 по сумме двух встреч).

Португалец со своей командой впервые в карьере вылетел на стадии 1/4 финала ЛЧ.

Ранее Роналду регулярно играл в полуфиналах Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" начиная с сезона-2010/11. До этого португалец трижды подряд пробивался в четвёрку сильнейших с "Манчестер Юнайтед" в период с 2006 по 2009 год.