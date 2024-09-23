Роналду не попал в состав "Аль-Насра" на стартовый матч Кубка Короля

Звездный португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду не был включен в заявку на матч 1/16 финала Кубка Короля против "Аль-Хазма".

Звездный португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду не был включен в заявку на матч 1/16 финала Кубка Короля против "Аль-Хазма".

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные спортивные СМИ.

Отмечается, что 39-летнего форварда Роналду не оказалось в заявке на игру.

В опубликованный список "Аль-Насра" вошли : Бенто, Султан, Аль-Фатил, Ляпорт, Аль-Бушал, Мухтар, Отавио, Анжело, Гариб, Мане, Талиска.

Кубковая игра состоится сегодня в 19:35 по бакинскому времени.

В саудовской премьер-лиге "Аль-Наср" по итогам четырех туров располагается на 5-й строчке в турнирной таблице, набрав 8 очков. Роналду провел в нынешнем сезоне за клуб в общей сложности 6 игр, забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи.

В следующем матче "Аль-Наср" 27 сентября встретится дома с "Аль-Вахдой" в рамках пятого тура чемпионата страны, а затем 30 сентября примет в Лиге чемпионов АФК катарский "Аль-Райян".