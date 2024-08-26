Роналду не планирует продолжать спортивную карьеру в качестве тренера

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду не планирует становиться тренером после завершения профессиональной карьеры футболиста.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду не планирует становиться тренером после завершения профессиональной карьеры футболиста.

Как передает Report, комментарий спортсмена приводит газета A Bola.

"В данный момент идея стать тренером какой-либо команды не подходит для меня, - сказал Роналду. - Я не вижу своего будущего в таком направлении. Представляю, что занимаюсь другими вещами, не связанными с футболом, но одному Богу известно, что будет дальше", - заявил футболист.

Роналду 39 лет, он также является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. По ходу карьеры игрок выступал за испанский "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и португальский "Спортинг".

Сейчас он является игроком клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.