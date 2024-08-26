Роналду не планирует продолжать спортивную карьеру в качестве тренера

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду не планирует становиться тренером после завершения профессиональной карьеры футболиста.
Как передает Report, комментарий спортсмена приводит газета A Bola.
"В данный момент идея стать тренером какой-либо команды не подходит для меня, - сказал Роналду. - Я не вижу своего будущего в таком направлении. Представляю, что занимаюсь другими вещами, не связанными с футболом, но одному Богу известно, что будет дальше", - заявил футболист.
Роналду 39 лет, он также является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. По ходу карьеры игрок выступал за испанский "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и португальский "Спортинг".
Сейчас он является игроком клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.