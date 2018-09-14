Роналду на тренировке спародировал журналиста - ВИДЕО

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в прямом эфире спародировал ведущего клубного телевидения итальянского клуба.

Как сообщает Report со ссылкой на CalcioMercato, выходя на тренировочное занятие, Криштиану заметил съёмочную группу, со спины подошёл к корреспонденту и начал его пародировать, изображая типичное поведение репортёра. Сам журналист пародию Роналду не заметил.

Напомним, что португалец перебрался в "Ювентус" этим летом из "Реала".