 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Роналду на тренировке спародировал журналиста - ВИДЕО

    Он изобразил типичное поведение репортёра

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в прямом эфире спародировал ведущего клубного телевидения итальянского клуба.

    Как сообщает Report со ссылкой на CalcioMercato, выходя на тренировочное занятие, Криштиану заметил съёмочную группу, со спины подошёл к корреспонденту и начал его пародировать, изображая типичное поведение репортёра. Сам журналист пародию Роналду не заметил.

    Напомним, что португалец перебрался в "Ювентус" этим летом из "Реала".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi