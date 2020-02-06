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Роналду на 35-летие подарили Гелендваген - ВИДЕО

Роналду на 35-летие подарили Geländewagen - ВИДЕО

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который 5 февраля отметил свой юбилей – 35 лет, получил в подарок от друзей и близких новый автомобиль.

Как сообщает Report, видео с вручением подарка в своём Instagram продемонстрировала его жена — Джорджина Родригес.

Выйдя из ресторана, португалец у входа увидел новый "Гелендваген" (Geländewagen), украшенный большим красным бантом. Роналду очень обрадовался подарку и поблагодарил близких, которые поздравляли его на португальском языке с днём рождения.

Напомним, что в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 27 матчах на клубном уровне. На его счету 22 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт форварда с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года.

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