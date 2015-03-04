​Роналду и Месси продолжают погоню за "Золотой бутсой"

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Португальский форвард "Реала" Криштиану Роналду продолжает возглавлять список лучших бомбардиров элитных европейских национальных первенств – на счету Роналду в нынешнем сезоне уже 30 забитых мячей.

Как передает Report, главным и по сути единственным дуэлянтом Роналду остается Лионель Месси, также сумевший в последнем матче пополнить свой голевой баланс на один точный удар.

Помимо Месси и Роналду в прошлом туре из топ-10 смогли забить Арьен Роббен, Александр Майер, Андре-Пьер Жиньяк и Карлос Тевес. Потолок для попадания в первую десятку снайперов Европы вырос до 15 голов.

Топ-10 бомбардиров Европы:

1. Криштиану Роналду ("Реал", 30 голов)

2. Лионель Месси ("Барселона", 27 голов),

3. Александер Ляказетт ("Лион", 21 гол),

4. Диего Коста ("Челси", 17 голов),

5. Неймар ("Барселона", 17 голов),

6. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", 17 голов),

7. Арьен Роббен ("Бавария", 17 голов),

8. Александер Майер ("Айнтрахт", 16 голов),

9. Андре-Пьер Жиньяк ("Марсель", 15 голов)

10. Карлос Тевес ("Ювентус", 15 голов)