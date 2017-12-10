Роналду грозит штраф порядка 30 млн за неуплату налогов

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" португалец Криштиану Роналду может быть оштрафован минимум на € 30 миллионов по делу об уклонении уплаты налогов.

Как передает Report, Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму в € 14,8 миллиона в период с 2011 по 2014 годы.

Заседание суда по делу состоится 22 декабря. Как сообщает AS, португалец вынужден будет заплатить около € 30 миллионов с учётом штрафа и начисленных процентов, если проиграет дело.

Ранее Роналду выпустил официальное заявление по делу о неуплате налогов.