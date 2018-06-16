Роналду четвёртый игрок, забивавший на четырёх чемпионатах мира

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счёт в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с Испанией.

Как передает Report, на 4-й минуте игрок мадридского «Реала» реализовал пенальти, который сам и заработал.

Роналду стал четвёртым игроком в истории футбола, забивавшим на четырёх чемпионатах мира. Португалец ранее становился автором голов на ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014. Также на четырёх чемпионатах мира забивали немцы Уве Зеелер и Мирослав Клозе и бразилец Пеле, отмечает Gracenote Live.