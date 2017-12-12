Роналдиньо забил гол с центра поля - ВИДЕО

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Бывший полузащитник Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо отметился невероятным голом.

Как сообщает Report, в матче между друзьями Роналдиньо и звездами чемпионата Бразилии 37-летний игрок решился на удар с центра поля и забил гол.

Однако на встрече его команда проиграла со счетом 6:9.

Отметим, что профессиональные выступления обладатель Золотого мяча-2005 завершил в 2015 году, после чего играет только в благотворительных и выставочных матчах. Полузащитник выступал за "Гремио", "ПСЖ", "Барселону", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе".