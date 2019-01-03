Роман Григорчук вернулся в "Астану"

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Временно покинувший пост главного тренера "Астаны" Роман Григорчук продолжит работу в столичной команде и приступит к своим обязанностям 15 января.

Как передает Report, об этом в интервью порталу Kazfootball рассказал уже бывший президент "Астаны" Саян Хамитжанов.

Он сообщил, что Роман Григорчук - главный тренер "Астаны": "С 15 января он приступит к своим обязанностям на сборе команды в ОАЭ, Григорий Бабаян остается ассистентом главного тренера. Кто такой Лалатович, я, если честно, даже не знаю. Что касается Курбана Бердыева, то его кандидатура нами никогда не рассматривалась. Зачем нам искать новых рулевых, когда у нас квалифицированные тренеры – Григорчук и Бабаян?".

Напомним, что в августе прошлого года Роман Григорчук временно ушел из столичной "Астаны" по семейным обстоятельствам.