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    Роман Григорчук покинул "Астану"

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Главный тренер казахстанской "Астаны" Роман Григорчук временно покинул клуб. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, украинский специалист заявил, что этот шаг связан с личными делами. 

    По словам Р.Григорчука, в его отсутствие функцию главного тренера будет выполнять его помощник Григорий Бабаян. Главный тренер не назвал точного времени возвращения в команду. 

    Отметим, что в мае этого года Григорчук покинул "Габалу" и перешел в "Астану". 

    Приостановивший борьбу в Лиге чемпионов казахстанский клуб в раунде плей-офф Лиги Европы встретится с кипрским клубом APOEL. 

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