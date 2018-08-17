Роман Григорчук покинул "Астану"

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Главный тренер казахстанской "Астаны" Роман Григорчук временно покинул клуб.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, украинский специалист заявил, что этот шаг связан с личными делами.

По словам Р.Григорчука, в его отсутствие функцию главного тренера будет выполнять его помощник Григорий Бабаян. Главный тренер не назвал точного времени возвращения в команду.

Отметим, что в мае этого года Григорчук покинул "Габалу" и перешел в "Астану".

Приостановивший борьбу в Лиге чемпионов казахстанский клуб в раунде плей-офф Лиги Европы встретится с кипрским клубом APOEL.