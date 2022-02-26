Роман Григорчук: "У врага нет ни малейшего шанса"

Интервью украинского специалиста Романа Григорчука, бывшего главного тренера "Габалы", ныне возглавляющего" Черноморец"

Интервью украинского специалиста Романа Григорчука, бывшего главного тренера "Габалы", ныне возглавляющего" Черноморец"

- Как вы живете в условиях войны: можете ли Вы тренироваться?

- Сейчас мы не в футбольной атмосфере. Каждый занят защитой своей страны. Мы все готовы сделать все возможное, чтобы война закончилась быстро. Мы просто в таком настроении.

- Каков боевой дух у людей, особенно молодежи?

- Я смотрю на то, как люди ведут себя, на их реакцию на события. Я просто горжусь тем, что я украинец. Я уверен, что у противника нет даже малейших шансов. Украинцы будут защищать свою страну и побеждать. А врагам будет очень трудно.

- Вы с самого начала ожидали, что украинцы будут так воевать и защищаться?

- У меня не было никаких сомнений по этому поводу. Потому что мы патриотичный и сильный народ. Наши люди трудолюбивы и бесстрашны. Теперь это качество выглядит лучше. Каждый любит свою Родину и готов на все, чтобы защитить Украину.

- Украина многонациональная страна. Там живут и выходцы из России. Похоже, что они тоже вместе с украинцами участвуют в защите Родины...

- Конечно, я не сомневаюсь в этом. Я призываю русский народ сделать все и прекратить войну. Пусть люди не умирают. Военные действия нужно немедленно, в эту секунду, прекратить. Это именно то, что нам всем нужно.

- Сейчас в Киеве идут уличные бои. С таким воинственным настроем удастся ли вам скоро прогнать захватчиков?

- Исходя из увиденного и услышанного, могу сказать, что шансов у противника нет. Мы были поражены действиями нашей армии. Они воюют профессионально. Но и гражданские тоже берут оружие в руки, создают различные группы и воюют с диверсантами. Хотя простые люди не являются профессионалами, они уже нейтрализовали несколько групп. Это мощная помощь армии.

- Вы сами в каком городе сейчас находитесь?

- В Одессе.

- Какова там ситуация? Кажется, что в Одессе по сравнению с другими городами царит стабильность...

- Да. Сигналы о войне есть во всех регионах Украины. Но в Киеве ситуация более напряженная и тяжелая. Мы очень волнуемся за наших людей там.

- Наверное, в других городах живут ваши родственники. Вы говорите с ними? Есть ли какая-либо опасность для их жизни?

- У меня есть родственники по всей Украине. Но сейчас все настроены делать все, чтобы защитить Родину.

- Что лично вы готовы сделать ради победы в войне?

- Ради победы я готов сделать все, что от меня требуется, оказать помощь в любой форме.

- Какую поддержку вы получили от азербайджанцев на войне?

- С начала событий из Азербайджана мне позвонило много знакомых. Я не могу перечислить их имена по одному. Потому что список очень велик. Они предложили свою помощь, выразив поддержку и заботу. Выражаю огромную благодарность каждому из них. В такой момент было очень приятно слышать такие слова от людей. Большое спасибо.